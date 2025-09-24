Milan, Leao in panchina col Napoli? Ecco quando sarà valutata la sua condizione

vedi letture

Dopo la sfida vinta 4-1 contro il Cagliari e il conseguente passaggio agli ottavi di Coppa Italia, il Milan torna ad allenarsi in vista del posticipo di domenica sera contro il Napoli. Rafael Leao non sarà disponibile dall’inizio per la gara contro i campioni d'Italia. Tra domani e dopo domani verrà valutata la sua condizione e se, dopo 40 giorni di stop, avrà superato il problema al polpaccio sarà disponibile solo per la panchina.

Difficile ipotizzabile un Milan diverso da Udine, fatta eccezione di Magnain, che tornerà titolare al posto di Terracciano. Oggi giornata di scarico a Milanello, da domani si inizierà a preparare la sfida contro il Napoli. Domani e venerdì allenamento al mattino, sabato al pomeriggio. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato da Milanello Peppe di Stefano.