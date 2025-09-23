Milan-Lecce, le formazioni: fuori un titolarissimo per Allegri in vista del Napoli
Il Milan questa sera affronterà il Lecce nella gara favorevole per sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nonostante sia prossima la sfida al Napoli, Allegri non fa grandi cambi, ma lascia comunque fuori qualche pedina importante in vista della sfida contro gli azzurri di domenica a San Siro. Nel Lecce invece c'è una conoscenza del Milan già nella squadra titolare.
Queste le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien.
Allenatore: Landucci.
LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente.
A disposizione: Falcone, Samoja, Gaspar, Sala, Stulic, Ramadani, Kouassi, Gallo, Gorter, Coulibaly, Pierotti, Kovac.
