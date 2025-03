Ufficiale Milan, Loftus-Cheek operato di appendicite a Napoli: intervento riuscito

Rubén Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato operato d'urgenza a Napoli dopo l'appendicite che l'ha colpito nella notte prima della sfida del Maradona. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

"AC Milan comunica che Rubén Loftus-Cheek è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. L’intervento, eseguito dal Professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito".