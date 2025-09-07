Milan, Nkunku ammette: "Non sono al top della condizione"

vedi letture

Dopo un’estate alla ricerca di un nuovo attaccante, il Milan ha scelto di puntare forte su Christopher Nkunku, prelevato dal Chelsea per 37 milioni di euro e che oggi ha parlato così ai microfoni di DAZN, iniziando dai motivi dietro la scelta del Milan: “Penso che sia stato facile scegliere il Milan perché è un grande club, un club storico. Il progetto per me era quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. Credo sia stato il momento giusto per trasferirmi qui dal Chelsea. Sono molto contento della mia scelta”.

Com’è stato il suo impatto con l’Italia?

“Per me è tutto nuovo, ho bisogno di scoprirlo da me. Sono entusiasta di poter giocare, di sentire questa atmosfera perché penso che sia differente rispetto agli altri paesi. Sono felice. Ho parlato un po’ con Maresca (l’allenatore del Chelsea, ndr), mi ha parlato solo bene dell’Italia e della Serie A”.

Cosa si aspetta da questa squadra e dai suoi nuovi compagni?

“Voglio scoprirlo passo dopo passo. Ora la maggior parte dei miei compagni sono in nazionale, ci stiamo allenando e quando torneranno inizierò a conoscerli ed allenarmi con loro. Abbiamo una partita tra due settimane (una settimana, ndr) e penso che ogni partita sia importante. Ma ora la cosa più importante è essere pronti ed essere in forma e farmi trovare pronto”.

Come sta?

“Al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare”.