Milan, Nunez resta nell'elenco. Ma Tare ha un altro sogno

Milan alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione. Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' si fa avanti con un nome che viene definito come il "sogno di mezza estate" del Milan: si tratta del 27enne Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Club Lisbona che ha fatto una marea di gol nelle ultime due stagioni. Considerato il prezzo, la volontà di competere ad alti livelli (con il Milan fuori dall'Europa) e la disponibilità economica rossonera: viene da pensare che sia più in sogno proibito.

Ma il Milan ha una lista ricca di opzioni in modo tale che con il passare delle settimane venga a delinearsi la situazione più favorevole da seguire. Sono stati fatti i nomi dei serbi Mitrovic e Vlahovic, che Tare è andato a visionare con la Nazionale; è stato inserito quello di Darwin Nunez, conteso dal Napoli e in uscita dal Liverpool; non è stato escluso nemmeno Mateo Retegui che, secondo la Gazzetta, di questi nomi di primo pelo è l'unico che sta resistendo in prima fila.