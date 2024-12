Milan presenterà ricorso al TAR per il rinvio del match contro il Bologna: il motivo

vedi letture

Il Milan ha deciso di presentare ricorso al TAR per l'Emilia-Romagna e Bologna per l'annullamento e l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza con la quale il sindaco del capoluogo di regione ha disposto la sospensione del match tra i rossoneri e i rossoblù, previsto il per il 26 ottobre al Dall'Ara. L'obiettivo del club di Via Aldo Rossi è mettere in luce le motivazioni per le quali la decisione del primo cittadino va considerata "iniqua e incoerente".

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Milan sostiene che in quei giorni siano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse, mentre il provvedimento escludeva lo svolgimento della gara, sia a porte chiuse, che lo spostamento in un altro impianto, senza spiegare perché l'unica soluzione possibile fosse la cancellazione. La convinzione del Diavolo è che il ricorso sia un atto dovuto in quanto quella decisione ha già avuto ripercussioni sull'andamento del campionato e costituisce un pericoloso precedente.

I danni sono materiali e sportivi, secondo la società rossonera. Confermata l’intenzione di devolvere a Fondazione Milan, per avviare iniziative benefiche a favore della comunità locale, eventuali risarcimenti. Anche il Consiglio di Lega ha deliberato di fare ricorso e pure la Serie A è in procinto di presentarlo