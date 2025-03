Milan, Reijnders ammette: "Nel 1T per il Napoli è stato facile costruire, abbiamo pressato male"

vedi letture

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la pesante sconfitta al Maradona contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni dell'olandese: "Per come abbiamo pressato il Napoli è stato facile per lo uscire e costruire occasioni come queste. Nel secondo tempo abbiamo mostrato meno paura con la palla, eravamo più tranquilli quando eravamo in possesso.

Abbiamo creato delle occasioni ma sfortunatamente non siamo riusciti a segnare di più. Sul derby in semifinale di Coppa Italia? È molto importante perché l'opportunità di vincere un altro trofeo questa stagione. Dobbiamo recuperare bene e tenere alta la testa, anche se è non facile nella situazione nella situazione in cui siamo. Ma dobbiamo riuscire a trovare fiducia - ha concluso - specialmente per questa sfida".