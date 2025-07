Fiorentina, Kean ha deciso: dice no all’Arabia! La strategia viola

Moise Kean ha deciso: non andrà in Arabia Saudita. Nonostante l’offerta dell’Al Qadsiah fosse sul tavolo da settimane, l’attaccante classe 2000 e il suo agente Alessandro Lucci hanno scelto di non prenderla in considerazione. Anche i recenti contatti con l’Al Hilal non hanno influito sulla decisione del giocatore, che ha espresso chiaramente la volontà di continuare a competere in Europa. Kean ritiene che il calcio arabo non sia la scelta giusta in questo momento della sua carriera, preferendo restare nel calcio europeo ad alti livelli.

Ora l’attenzione si sposta sul futuro in Italia, in particolare con la Fiorentina. Mancano meno di 48 ore alla scadenza della clausola rescissoria, e subito dopo dovrebbe iniziare la fase di confronto con il club viola per discutere del rinnovo contrattuale. La Fiorentina è pronta a proporre un adeguamento dell’ingaggio, portandolo dagli attuali 2,2 milioni a circa 4 milioni a stagione. Le prossime ore saranno decisive per definire i prossimi passi, con la chiara intenzione di entrambe le parti di proseguire insieme. A riferirlo è Sky Sport.