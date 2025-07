Kean, niente Arabia: o chiamata di una big europea o resterà alla Fiorentina e rinnoverà

Dopo settimane di approcci e offerte dall'Arabia per Moise Kean, arriva la risposta definitiva del diretto interessato: vuole restare in Europa. Un 'no' secco, che mette la parola fine una corte che ormai va avanti da settimane. Il primo club a presentarsi è stato l'Al Qadsiah, pronto a mettere sul tavolo un quadriennale da 13 milioni di euro netti all'anno pur di assicurarsi il bomber viola. Offerta decisamente allettante, ma che non ha convinto Kean. L'assalto dell'Arabia per l'ex attaccante della Juventus però non è finito qui. Ci ha provato infatti anche l'Al Hilal, club recentemente passato sotto la guida dell'ex interista Simone Inzaghi.

20 milioni di euro a stagione per quattro anni è stata la proposta ma, anche in questo caso, non è bastata per convincere Kean a staccarsi dal calcio europeo. Entro 48 ore scadrà la clausola da 52 milioni di euro, quindi il tempo stringe per sapere se il vice-capocannoniere dell'ultima Serie A rimarrà o meno a Firenze. Secondo quanto raccolto da TMW, l'ipotesi è duplice: o arriva a stretto giro di posta l'offerta da parte di una big europea, oppure Kean resterà alla Fiorentina e rinnoverà anche il contratto con il club di Commisso. Sono ore frenetiche dunque, che possono fare la differenza per l'imminente stagione gigliata.