Ufficiale Milan-Roma, chiuso lo scambio: Abraham in rossonero, Saelemaekers va da De Rossi

Milan e Roma hanno ufficialmente completato lo scambio di prestiti: Tammy Abraham passa in rossonero, mentre Alexis Saelemaekers fa il percorso inverso andando sotto la guida di Daniele De Rossi. Di seguito i rispettivi comunicati:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo temporaneo di Alexis Saelemaekers. Classe 1999, l’esterno arriva dal Milan, squadra in cui ha vinto la Serie A 2021-22. Oltre che nel club rossonero, ha militato anche con l’Anderlecht e il Bologna. In giallorosso vestirà la maglia numero 56, sarà il quarto calciatore belga nella storia del Club. Benvenuto a Roma, Alexis!". Questo il comunicato del club giallorosso a cui fa seguito anche quello dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers alla AS Roma. Il Club rossonero augura ad Alexis le migliori soddisfazioni personali per la prossima Stagione Sportiva".