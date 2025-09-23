Milan, stasera sfida al Lecce in Coppa Italia: le rotazioni di Allegri verso il Napoli

Il Milan torna in campo questa sera contro il Lecce per i sedicesimi di Coppa Itali. In porta giocherà Mike Maignan. Il portiere francese - riferisce Sky Sport - ha recuperato dal problema al polpaccio che aveva rimediato contro il Bologna in campionato. In difesa, per quanto riguarda il resto della probabile formazione del Milan, turno di riposo per Matteo Gabbia: ci sarà Koni De Winter, con lui Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.

A destra confermato Alexis Saelemaekers, a sinistra invece Pervis Estupinan lascerà spazio a Davide Bartesaghi. In mezzo al campo, Samuele Ricci agirà davanti alla difesa (Luka Modric partirà dalla panchina), con ai suoi lati Ruben Loftus-Cheek e l'inamovibile Adrien Rabiot. In attacco la coppia composta da Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez.