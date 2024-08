Milan, sui social fa scalpore la separazione Morata-Campello: "Non si inventino storie"

La separazione giunge come un fulmine a ciel sereno: Alvaro Morata ha annunciato in una storia Instagram la fine del matrimonio con Alice Campello, dalla quale ha avuto quattro figli. Ad annunciarlo è stato, con una storia Instagram, lo stesso giocatore tornato da poco in Italia con la maglia del Milan dopo l'esperienza a Madrid: "Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e rispettosa in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia", ha scritto lo spagnolo.

"Non si inventino storie per un minuto di protagonismo - continua Morata nella storia -, perché, ripeto non c'è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento".

La stessa Campello ha aggiunto: "È la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono".