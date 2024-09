Ufficiale Milan-Venezia, le formazioni: Theo e Leao dal 1’, prima da titolare per Abraham

Il Milan va alla ricerca della prima vittoria stagionale. Al Meazza arriva il Venezia, che ha lo stesso obiettivo e in questo momento è ultimo in classifica.

Paulo Fonseca sceglie Gabbia come partner di Pavlovic in difesa. Theo Hernandez e Leao partono dall'inizio, così come Abraham, alla prima da titolare con la maglia rossonera. Reijnders gioca più avanzato, in trequarti, con Loftus-Cheek e Fofana a fare da diga in mezzo al campo.

Dall'altro lato Eusebio Di Francesco sceglie il 3-4-2-1 con Oristanio e Busio alle spalle di Pohjanpalo. In difesa ci sono Idzes, Svoboda e Schingtienne, mentre la mediana sarà composta dalla coppia Nicolussi Caviglia-Duncan; sulle fasce spazio a Candela e Zampano. Di seguito le scelte dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Bartesaghi, Tomori, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata, Jovic. All. Paulo Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković; Carboni, Sagrado; Andersen, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Yeboah, Raimondo. All.: Di Francesco.