Milan, vietato pensare all'Inter: Conceicao col massimo potenziale, ha già scelto l'11

Per tenere vivo il fiammifero di speranza accesosi dopo le ultime due vittorie contro Lecce e Como e i contemporanei risultati delle rivali per la corsa ad un piazzamento in Europa, Sergio Conceiçao schiererà al Maradona una formazione senza troppi calcoli. Lo scrive il Corriere dello Sport, sottolineando che soltanto da lunedì si penserà al derby di Coppa Italia di mercoledì.

Il big match con il Napoli, per prestigio e per i doveri di classifica, non può assolutamente passare in secondo piano. Per il quotidiano sportivo, il Milan lo affronterà col massimo potenziale possibile, tenendo presente la condizione dei giocatori. L'unico infortunato è Emerson Royal. Davanti a Mike Maignan, Walker giocherà a destra e Theo Hernandez a sinistra. La coppia centrale vedrà Thiaw e uno tra Matteo Gabbia e Pavlovic. A centrocampo senza Musah squalificato e con Loftus-Cheek non ancora in condizione, Conceiçao schiererà dall'inizio Bondo e Fofana. Sulla trequarti Reijnders, con Pulisic e Leao larghi. Di punta, Tammy Abraham insidia Santiago Gimenez dopo due settimane a Milanello.