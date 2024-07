Milik può lasciare la Juventus: un club turco ha avviato i contatti per l'ex azzurro

vedi letture

Il Besiktas è scatenato in questo mercato, deciso a consegnare al tecnico Giovanni Van Bronckhorst una rosa adatta per tornare ad essere protagonista in Super Lig. Se nelle scorse ore è circolata l'intromissione nell'obiettivo di Inter e Napoli, lo spagnolo Hermoso, i turchi hanno già piazzato il colpo Rafa Silva dal Benfica e hanno dichiaratamente provato a convincere Angel Di Maria a sposare la causa. Huseyin Yucel, presidente del Besiktas, che ha ammesso di aver avuto dei colloqui con El Fideo "Aspettiamo Di María dopo la Copa América perché abbiamo fatto tutto il possibile. Lui ha detto "Il mio futuro si deciderà dopo la Copa América". Se verrà, lo farà a parametro zero e solo per un solo anno".

Secondo quanto riporta il portale locale Fanatik però, le grandi operazioni non finiscono qui. Ora l'obiettivo è quello di portare a casa un centravanti di peso ed il primo nome sulla lista è quello di Sebastien Haller. L'attaccante del Borussia Dortmund è però tentato dal Messico ed allora la dirigenza ha virato su un piano b. In queste ore sarebbero state intensificati i contatti con la Juventus per Milik, con gli emissari del Beşiktaş che starebbero negoziando le condizioni per portare a casa il giocatore bianconero.