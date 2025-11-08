Monologo Milan, poi il Parma la riapre con un jolly di Bernabé: 1-2 al Tardini all’intervallo
TuttoNapoli.net
Il Milan chiude il primo tempo avanti 2-1 sul Parma al Tardini, grazie a un avvio travolgente nei primi 25 minuti, ma il gol nel recupero dei ducali lascia aperta la sfida per il secondo tempo. Sugli scudi Alexis Saelemaekers, che apre le marcature con un sinistro angolato su cui Suzuki arriva in ritardo, e poi si procura un rigore: dal dischetto Leao firma il raddoppio, il quarto centro in campionato e il primo in trasferta. Il Parma prova a reagire, ma un gol di Cutrone viene annullato per fuorigioco, mentre il dominio rossonero resta netto. Nel finale un meraviglioso tiro a giro di Bernabé riapre la partita.
Pubblicità
Serie A
Copertina ADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!” di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com