Monologo Milan, poi il Parma la riapre con un jolly di Bernabé: 1-2 al Tardini all’intervallo

Il Milan chiude il primo tempo avanti 2-1 sul Parma al Tardini, grazie a un avvio travolgente nei primi 25 minuti, ma il gol nel recupero dei ducali lascia aperta la sfida per il secondo tempo. Sugli scudi Alexis Saelemaekers, che apre le marcature con un sinistro angolato su cui Suzuki arriva in ritardo, e poi si procura un rigore: dal dischetto Leao firma il raddoppio, il quarto centro in campionato e il primo in trasferta. Il Parma prova a reagire, ma un gol di Cutrone viene annullato per fuorigioco, mentre il dominio rossonero resta netto. Nel finale un meraviglioso tiro a giro di Bernabé riapre la partita.