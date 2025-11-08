Foto
Serie A, classifica: la Juve manca il momentaneo aggancio a Inter, Milan e Roma
Il pareggio a reti bianche nel derby della Mole segna il terzo 0-0 di giornata in Serie A, in un turno poverissimo di gol - l’unico finora è quello del pisano Touré in Pisa-Cremonese. Numeri che incidono poco sulla classifica: la Juventus manca l’aggancio momentaneo a Inter, Milan e Roma, limitandosi a guadagnare un punto sul Bologna, atteso domani dal match contro il Napoli. Il Torino, invece, con questo pari raggiunge in graduatoria la Cremonese.
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Juventus 19
6. Bologna 18
7. Como 18
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Torino 14
12. Atalanta 13
13. Sassuolo 13
14. Cagliari 10
15. Lecce 10
16. Pisa 9
17. Parma 7
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 4
