Ufficiale Monza-Bologna, le formazioni: due cambi per Nesta, turnover per Italiano

vedi letture

Due cambi dal primo minuto in casa Monza per la sfida interna di questo pomeriggio contro il Bologna: il tecnico Nesta infatti sceglie Mota Carvalho al fianco di Maldini alle spalle di Djuric con Caprari che andrà in panchina. In mezzo al campo invece Bianco viene preferito a Bondo per affiancare Pessina con Pedro Pereira e Kyriakopoulos che agiranno sulle corsie laterali. Confermatissimo il pacchetto difensivo.

Tanti invece i cambi in casa Bologna a partire dalla porta dove Ravaglia prende il posto di Skorupski. In difesa De Silvestri giocherà al posto di Posch sulla destra con Casale al fianco di Lucumo. In mezzo al campo mediana svizzera con Aebischer e Frauler mentre in avanti, dietro a Castro agiranno Ndoye, Urbanski e Odgaard. Ben sei cambi dunque rispetto alla gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso.

Queste le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1 ): Turati; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. Allenatore Alessandro Nesta

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler: Ndoye, Urbanski, Odgaard; Castro. Allenatore Vincenzo Italiano