Monza, furia Nesta a Sky: “Dov’è il fallo sul gol? Ed a Bergamo ci hanno chiesto scusa…”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la sconfitta subita all'U-Power Stadium con il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come uscite da questa partita?

“Con rabbia sicuramente ma orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto due grandi partite con Atalanta e Milan, peccato per il risultato. Nel primo tempo potevamo fare quattro gol, ne abbiamo fatto uno e ce l'hanno annullato. Si sta rovinando il calcio per me, si deve tornare ad arbitrare come si faceva una volta. Che fallo è oggi? A Bergamo ci hanno chiesto scusa ma noi perdiamo punti. Per me stiamo complicando il calcio. Tutte queste cose non hanno senso. Il calcio una volta era più semplice. Nei primi dieci minuti capivi il metro di giudizio, poi ti adeguavi. Ho troppo da fare per stare appresso a tutte queste cose. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il contrario”.

Come valuta il gol subito a fine primo tempo?

“Forse abbiamo avuto un po’ troppo coraggio, accompagnando con troppi giocatori e poi sulla ripartenza il Milan è ripartito forte. Poi c’è stata anche la sfortuna".

Il Monza può trovare una dimensione diversa?

“Credo che il percorso. Quando ci capitano le squadre alla nostra portata dobbiamo vincere, soprattutto in casa. Quando ti scontri con queste armate rischiano di perdere quando vengono qui. I punti li devi fare con le piccole”.

Dove deve migliorare Maldini?

“Daniel è un giocatore fortissimo, che deve trovare un equilibrio mentale. Intendo che deve capire quanto è forte. L’asticella è alta e la deve andare a cercare. Per fare una carriera importante non si può accontentare mai. Dio gli ha dato delle qualità. È andato in Nazionale e deve rimanerci. È migliorato tanto ma può farlo ancora secondo me”.