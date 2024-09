Ufficiale Monza, I convocati di Nesta per Napoli: out Mota e Petagna, torna Birindelli

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida in casa del Napoli. Torna in gruppo Birindelli, mentre restano fuori tutti gli altri infortunati fra cui anche Dany Mota e Petagna, alle prese con una polmonite.

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza

Difensori: Izzo, Caldirola, Pablo Marì, D'Ambrosio, Carboni, Postiglione,

Centrocampisti: Pedro Pereira, Birindelli, Valoti, Pessina, Bondo, Bianco, Berretta, Kyriakopoulos

Attaccanti: Caprari, Djuric, Maldini, Forson, Maric, Martins