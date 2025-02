Monza, i tifosi contro il mercato del club: "Siamo su scherzi a parte? W la Longobarda!"

"Non è una fiction, non è una partita. Non giocate col nostro stile di vita", recita così uno striscione esposto nel finale di gara dai tifosi del Monza, mentre la squadra tornata nelle mani di Alessandro Nesta sta pareggiando 0-0 contro il Lecce. Poi eccone un altro: "Siamo su: scherzi a parte". La curva brianzola mostra il proprio malcontento alla società, colpevole a loro avviso di non aver rinforzato adeguatamente la squadra nel mercato di riparazione.

Già prima dell'inizio del match era montata la pacifica rimostranza dei supporters biancorossi con l'esposizione di un altro striscione evidentemente ironico: "Prendiamo milioni per Falchetti e Mengoni e diamo l'avvallo per Sella e Cavallo. W la Longobarda". A gennaio infatti sono andati via pezzi importanti come Bondo, Daniel Maldini, Pablo Marì, Milan Djuric, oltre ai vari Valoti, Cragno e Maric ed i colpi di maggior rilievo sono stati quelli di Ganvoula, Urbanski, Castrovilli e dello svincolato Keita Balde. Ed è proprio al mercato di gennaio che lo striscione si riferisce con evidente sarcasmo e con una citazione del film "L'allenatore nel pallone", dove il tecnico della famigerata Longobarda, Oronzo Canà (Lino Banfi) si trovava a gestire giocatori dai nomi particolari.