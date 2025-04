Monza, quasi certa l'assenza di due titolari col Napoli: Nesta aggrega dei Primavera

Il Monza prosegue gli allenamenti a Monzello in vista della sfida di sabato prossimo contro il Napoli. Con Keita Baldè, Izzo e D'Ambrosio in fortissimo dubbio (quasi certa l'assenza dei primi due), al gruppo del tecnico dei brianzoli Alessandro Nesta si sono aggregati due elementi della Primavera, ovvero Lupinetti e Colombo. A riportarlo è Tuttomonza.

