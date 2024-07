Monza, Szczesny resta il sogno ma spunta l'alternativa: piace Gollini

Il Monza cerca un nuovo portiere dopo aver ceduto Michele Di Gregorio alla Juventus. Il grande sogno porta a Woicjech Szczesny, che lascerà proprio i bianconeri a parametro zero. Per il sì del polacco, che comporterebbe comunque un investimento non da poco, servirebbe comunque un po' di tempo.

Così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spuntano varie alternative. In particolare, ad Adriano Galliani piacerebbe molto Pierluigi Gollini. Reduce da un anno e mezzo di prestito al Napoli, l'estremo difensore classe '95 è rientrato all'Atalanta, ma non rimarrà a disposizione di Gian Piero Gasperini nella stagione a venire.

Proprio sull'interesse nei confronti di Szczesny ha scherzato lo stesso Galliani nei giorni scorsi: "Una volta mi chiamavano il 'Condor', anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il Condor, quindi il Condor non può partire il 3 di luglio, il Condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo".

Martedì, nel frattempo, Alessandro Nesta inaugurerà la stagione dei brianzoli: alle ore 12, presso la sala conferenze dell’U-Power Stadium di Monza, il nuovo allenatore sarà protagonista nella conferenza stampa di presentazione.