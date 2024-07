Morata: "Milan? Convinto da Ibrahimovic. Serie A? Trattato sempre in modo incredibile"

Il centravanti spagnolo Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo l'incontro con l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani per definire gli ultimi dettagli contrattuali col club rossonero. Il calciatore classe 1992 è pronto per la terza avventura in Serie A, la prima senza la casacca della Juventus.

Cosa ti ha convinto del Milan?

"Il motivo è semplice, ovvero la fiducia di Zlatan Ibrahimovic, della squadra e dell'allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani".

Di nuovo in Serie A, è un po’ come tornare a casa?

"Sì. Mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra e tornare in Serie A".

Cosa ti ha trasmesso Zlatan?

"Cose positive. So che anche che ho i migliori anni carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan".