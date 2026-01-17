Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà: nessuna richiesta di rinvio

La partita tra Bologna e Fiorentina, in programma per domani alle ore 15, si giocherà regolarmente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la squadra viola non ha infatti chiesto il rinvio della partita e la volontà è quella di scendere in campo per onorare il presidente Rocco Commisso. Anche la squadra femminile giocherà oggi contro il Genoa alle ore 15.