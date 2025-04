Morte Papa Francesco, rinviata la Serie A: ecco quando potrebbero essere recuperate le gare

vedi letture

"A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Con questo comunicato la Lega Serie A ha annunciato il rinvio delle ultime quattro gare della trentatreesima giornata di campionato che si sarebbero dovuto giocare oggi e a questo punto la domanda, cercando di dimenticare per un attimo la scomparsa del Pontefice, che viene subito in mente è: quando verranno recuperate le partite?

Domani quasi impossibile.

La prima idea porta a pensare che si possa mettere in calendario tutte le sfide nella giornata di domani ma secondo le prime indiscrezioni raccolte da TMW è praticamente impossibile che questa cosa possa accadere. Troppo poco tempo per organizzare tutto e la scelta sarà al 99,9% quella di rispettare il dolore per la scomparsa del Papa non solo per un giorno. Da capire, e lo scopriremo soltanto in giornata, se ci potrà essere la possibilità di rinviare anche le partite di Coppa Italia in programma per mercoledì e giovedì, cosa che complicherebbe tantissimo i recuperi, visto che a quel punto ci sarebbe l'ipotesi di slittamento anche della finale della competizione, attualmente in programma per il 14 maggio.

Date diverse per le quattro gare?

Se le partite tra Bologna ed Empoli e tra Inter e Milan dovessero essere giocate regolarmente questa settimana quali sarebbero le possibili date per i recuperi? La Fiorentina, impegnata a Cagliari, è la squadra che ha più problemi legati al calendario, viste le due partite in programma il 1° e l'8 maggio contro il Betis in Conference League. Per questo motivo le quattro gare di Serie A potrebbero essere spezzettate: Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juventus potrebbero essere messe in programma per la prossima settimana o per quella successiva, visto che le sei squadre non saranno impegnate nelle coppe europee, mentre la data giusta per Cagliari-Fiorentina potrebbe essere il 13 maggio, il giorno prima della finalissima di Coppa Italia, oppure il 15, il giorno successivo.

La decisione.

Servirà un po' di tempo per avere l'ufficialità delle date, la Lega Serie A ragionerà in queste ore e poi prenderà la decisione definitiva.