Ufficiale Nations League, le formazioni della Lega B: due giallorossi partono dalla panchina

Giornata conclusiva della fase a gironi della Nations League. Nella Lega B le squadre del Gruppo 1 e 4 sono pronte a scendere in campo per le sfide del sesto turno e ci sarà battaglia per la promozione e i playoff/playout. In panchina per la Turchia Celik e per l'Ucraina Dovbyk, i due giallorossi saranno impegnati domenica nel derby del Sole tra Napoli e Roma. Ecco le formazioni ufficiali.

Montenegro - Turchia



Montenegro (3-5-2): Nikic; Tuci, Vujacic, Sipcic; Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic; Krstovic, Jovetic.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Ayhan, Demiral, Topcu, Elmali; Kokcu, Yokuslu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Albania - Ucraina



Albania (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Daku, Muci.

Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Kaliuzhnyi; Hutsuliak, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Yaremchuk.