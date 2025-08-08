Ndiaye si presenta e svela: “Koulibaly mi ha consigliato di venire al Parma”
Nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore del Parma, il difensore Abdoulaye Ndiaye ha parlato anche della sua formazione nell'Olympique Lione e dei consigli ricevuti dal connazionale ex Napoli Kalidou Koulibaly:
A Lione hai giocato con calciatori del calibro di Cherki e Barcola. In questi primi giorni a Parma c'è già qualcuno che ti ha impressionato?
"Ho giocato con tanti calciatori importanti, come Barcola, con il quale abbiamo avuto la stessa formazione a Lione. Qui ho già avuto modo di constatare che ci sono dei giocatori forti. Però la cosa che mi è piaciuta di più è il collettivo: ritengo che sia più importante avere un collettivo solido e coeso, e qui a Parma l'ho visto. Sono sicuro che con questo riusciremo a costruire una grande squadra per dare al Parma ciò che si merita".
Qual è il tuo modello? A chi ti ispiri?
"Mi ritengo un difensore moderno, che ama giocare con la palla tra i piedi ma ama anche difendere. Oggi i difensori devono essere polivalenti. Tra i miei idoli c'è Koulibaly, che ho sentito prima del mio approdo a Parma e che mi ha consigliato di venire qui. Mi ha parlato molto bene della Serie A e di questa squadra. Mi ha detto che questo campionato è adatto a me e alle mie caratteristiche, essendo io un giocatore che ama difendere e giocare con la palla tra i piedi".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro