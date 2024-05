Niente Conference per il Torino, viola ko in finale ed il 9º posto non porterà in Europa

Con la sconfitta della Fiorentina nella finale di Concerence League, il Torino non giocherà in Europa il prossimo anno.

TuttoNapoli.net

Oltre il danno arriva anche la beffa per il calcio italiano. Con la sconfitta della Fiorentina nella finale di Concerence League, il Torino non giocherà in Europa il prossimo anno. I granata avrebbero potuto qualificarsi alla prossima Conference League solo nel caso in cui i viola avessero vinto la finale, qualificandosi così alla prossima Europa League. Saranno quindi otto le squadre italiane in Europa il prossimo anno.

Questa la classifica della Serie A quando manca solo il recupero fra Atalanta e Fiorentina da giocare

1. Inter 94 punti

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Lecce 38

14. Hellas Verona 38

15.Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17

*: una gara in meno