Niente Napoli, Arthur aspetta novità sul futuro: l'ingaggio frena molti affari

Accostato al Napoli prima della chiusura per Gilmour, Arthur aspetta di capire quale sarà il futuro dato che non rientra nei piani di Thiago Motta. Secondo Tuttosport l'ex Fiorentina, dopo aver sperato nel ritorno in viola, è ancora alla Continassa ed il suo agente Federico Pastorello sta cercando una soluzione fra Turchia e Grecia. L'ex Barça ha già rifiutato il PAOK, ma non è escluso che una soluzione possa essere trovata. Anche se il suo alto ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti complica in parte gli assalti delle società interessate.