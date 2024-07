Niente Zirkzee per il Milan, Romano: "Accordo con lo United, si chiude”

Sembra delinearsi il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna obiettivo di mercato del Milan. Le ultime sull'attaccante olandese le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Manchester United ha il via libera sia da Joshua Zirkzee che da Matthijs de Ligt per unirsi al club. Entrambi i giocatori hanno parlato con Erik ten Hag con il Man United ora pronto ad avanzare verso il club nei prossimi giorni. Anche per Zirkzee è tutto approvato in termini di stipendio/provvigione".

🚨 Manchester United have green light from both Joshua Zirkzee and Matthijs de Ligt to join the club.



Both players have spoken to Erik ten Hag with Man United now ready to advance on club side in the coming days.



