Non solo Simeone: tutti gli attaccanti che segue l’Atalanta per sostituire Scamacca

Scamacca rientrerà in campo solo nel 2025 ed è normale che adesso in orbita Dea circoli una nutrita varietà di nomi e di idee per sostituirlo.

Il grave infortunio di Scamacca (che è stato operato a tre legamenti del ginocchio nelle scorse ore a Roma dal professor Mariani) apre nuovi scenari di mercato in casa Atalanta e potrebbe portare anche a cambi di strategia sugli obiettivi principali della Dea nerazzurra. Su questo si concentra, tra le altre cose, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Scamacca rientrerà in campo solo nel 2025 ed è normale che adesso in orbita Dea circoli una nutrita varietà di nomi e di idee per sostituirlo. La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sul tema, cominciando dai primi nomi monitorati che sono quelli di Arkadiusz Milik della Juventus e di Beto, ex Udinese oggi in forza all'Everton. Accomunati dalla struttura fisica, per il polacco magari il discorso potrebbe far convergere le parti coinvolte anche nella trattativa per Koopmeiners e riaprire un po' i dialoghi. Per quanto riguarda l'altro, invece, potrebbe essere magari inserito El Bilal Touré con l'Everton.

Ma questi due non sono gli unici nomi sul piatto. Il casting è ricco di nomi e la rosea in tal senso conferma anche le nostre indiscrezioni di queste ore: un'idea è quella che porta ad Andrea Pinamonti, fresco di retrocessione in Serie B con il Sassuolo che però non vorrebbe fare minusvalenza con lui, e poi due soluzioni da Napoli dove sia Giovanni Simeone che Walid Cheddira possono rappresentare soluzioni concrete. Per entrambi però il club campano vuole un addio a titolo definitivo. E poi ancora prendono piede anche altre ipotetiche soluzioni come quella di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma, e Joel Pohjanpalo del Venezia.