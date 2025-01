Palo per Mihaila, Suzuki si supera: Torino-Parma finisce 0-0

Pareggia 0-0 il Torino contro il Parma nel match valido per la 19^ giornata di Serie A.

Poche emozioni nel primo tempo. Non cambia il copione nella ripresa con il Parma però che spinge di più rispetto ai granata e sfiora per due volte la rete nel giro di un minuto. Al 63' è il nuovo entrato Bonny a mettersi in proprio, puntare la retroguardia di Vanoli, calciare a giro con il destro e obbligare alla grande parata Milinkovic-Savic. Passano 60 secondi ed è Mihaila a inventarsi un destro dal limite che si stampa sul primo palo, strozzandogli in gola l'urlo del gol. Al 93' invece è Adams a provarci, calciando in caduta dopo una mischia in area, ma mettendo alto sopra la porta difesa da Suzuki. Il giapponese è decisivo nel finale al 95' con una parata straordinaria su Linetty, che aveva trovato l'angolo alto alla sua sinistra da fuori area.