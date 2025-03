Paradosso Juve: servono 80mln per comprare due giocatori già in rosa

La Juventus ha pianificato le ultime campagne acquisti con una strategia che punta sui prestiti con opzioni di riscatto facili o acquisti dilazionati: “compro ora e pago a rate", un modus operandi ormai consolidato in tempi di risorse limitate. Tra i colpi recenti figurano Koopmeiners, Nico Gonzalez e Di Gregorio (tutti e tre sono arrivati così), ma i veri obiettivi a lungo termine della Vecchia Signora sono due: Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani.

Per Conceiçao - scrive oggi il Corriere dello Sport - la Juve ha un accordo con il Porto che prevede una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda Kolo Muani, il PSG chiede almeno 50 milioni per cederlo, altrimenti registrerebbe una minusvalenza. La Juve sta lavorando per un prestito con obbligo di riscatto nel 2026, ma la situazione di Vlahovic, che dovrà guadagnarsi la conferma sul campo, potrebbe influire anche sul futuro del francese.