Ufficiale
Parma-Como, le formazioni: l’ex Cutrone titolare, Fabregas non cambia
TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni di Parma-Como, secondo anticipo delle 15 dell'ottava giornata. Per la prima volta nella storia della Serie A si sfideranno due tecnici spagnoli: Carlos Cuesta per i padroni di casa e Cesc Fabregas sulla panchina dei lariani.
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Moreno; Nico Paz, Morata. Allenatore: Cesc Fabregas.
Pubblicità
Serie A
Copertina Napoli-Inter, le probabili formazioni: Lucca verso l'esclusione, Chivu senza Thuram di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com