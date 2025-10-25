Ufficiale

Parma-Como, le formazioni: l’ex Cutrone titolare, Fabregas non cambia

Parma-Como, le formazioni: l’ex Cutrone titolare, Fabregas non cambiaTuttoNapoli.net
Oggi alle 14:15Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Como, secondo anticipo delle 15 dell'ottava giornata. Per la prima volta nella storia della Serie A si sfideranno due tecnici spagnoli: Carlos Cuesta per i padroni di casa e Cesc Fabregas sulla panchina dei lariani. 

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Moreno; Nico Paz, Morata. Allenatore: Cesc Fabregas.