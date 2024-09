Ufficiale Parma, Kowalski dall’esordio al Maradona al terribile ko: rottura del legamento crociato

vedi letture

Bruttissime notizie per il giovane attaccante del Parma Mateusz Kowalski, che solo pochi giorni dopo la gioia dell'esordio in Serie A (con gol sfiorato) deve fare i conti con un grave infortunio. Come riportato infatti dallo staff medico del Parma, "l'attaccante si è gravemente infortunato in allenamento con la nazionale polacca Under 20 nella giornata di martedì 3 settembre. A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni". Lo stop, data la natura dell'infortunio, si preannuncia lungo.