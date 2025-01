Ufficiale Parma-Lecce, formazioni: Dorgu in panchina, domani volerà a Manchester

vedi letture

Patrick Dorgu non giocherà Parma-Lecce di questa sera. L'esterno non è tra i titolari di Giampaolo dato che domani volerà a Manchester per cominciare la sua nuova avventura in Premier League. Ecco le formazioni ufficiali del primo match del 23esimo turno di campionato:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Vogliacco, Leoni, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric.

A disposizione: Corvi, Moretta, Balogh, Estévez, Bernabé, Almqvist, Bonny, Ondrejka, Løvik, Hainaut, Camara, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Pecchia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Morente, Dorgu, Veiga, Burnete, Coulibaly, Tiago Gabriel, Kaba.

Allenatore: Giampaolo