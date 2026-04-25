Parma, obiettivo raggiunto: battuto il Pisa e c'è la salvezza aritmetica

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La rete decisiva è arrivata all'82, quando Elphege, entrato a gara in corso, ha raccolto una sponda di testa di Sorensen

Il Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è salvo aritmeticamente. La partita però non è stata semplice per i ducali, costretti a subire le iniziative degli ospiti nel primo tempo: Akinsanmiro prima e Stojilkovic poi hanno colpito il palo con Suzuki praticamente battuto. Hiljemark all'intervallo ha chiesto probabilmente più concretezza, ma nella ripresa il copione è stato lo stesso.

La rete decisiva è arrivata all'82, quando Elphege, entrato a gara in corso, ha raccolto una sponda di testa di Sorensen e, da solo in area piccola, ha controllato e battuto l'estremo difensore Semper con il destro. È l'ultima istantanea di un incontro che sancisce il raggiungimento dell'obiettivo - anche con un certo anticipo - da parte dei gialloblù.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (33)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Fiorentina 36 (33)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (34)

Lecce 28 (33)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (34)