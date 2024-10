Parma, Pecchia pensa ancora al Napoli: “Gol subiti? I due al Maradona rovinano statistica”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Cagliari

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Cagliari, parlando delle 12 reti subite in 6 giornate: "I due gol di Napoli condizionano i numeri e rovinano le statistiche. Quello di oggi (ieri, ndr) pesa tantissimo, eravamo a squadra schierata. Al di là della giocata di qualità di Gaetano e Piccoli, noi qualcosa di meglio dovevamo farlo".