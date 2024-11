Parma, Pecchia vuole fermare l'Atalanta: "Gasp da Scudetto, ma ci proveremo!"

vedi letture

Per il Parma alla ripresa del campionato ci sarà l'appuntamento con l'Atalanta e il tecnico dei crociati, Fabio Pecchia, parla così a Sky Sport in vista della sfida: "Per noi è un test, ogni partita è diversa e dobbiamo cercare di affrontarla con i nostri mezzi, sapendo che di fronte abbiamo una squadra fortissima e che giocherà per il titolo. Cosa mi piace di Gasperini? Intanto, vedere un allenatore che in Italia sta così tanto tempo su una panchina già è un grandissimo successo. E poi il fatto di vedere sempre una squadra arrembante, bella da vedere. Al di là del come stanno in campo, l'idea è sempre chiara. E, pur cambiando molto durante gli anni, lo stile è rimasto sempre lo stesso. Non per niente la vittoria dello scorso anno in Europa League credo abbia coronato il sogno di un club che ha lavorato con giudizio”.

La classifica. "Considerando le poche partite giocate, la classifica è un valore assolutamente relativo. Il segnale però, in questo scorcio di campionato, è quello che vogliamo dare: giocarci le partite secondo il nostro stile e ovviamente fare più punti possibile perché poi alla fine è giusto giocare bene ma è necessario fare pure i punti'.

Il rinnovo di contratto. "Per me il rinnovo è stato un grande attestato da parte del club, del pubblico, della gente di Parma. Certo, è arrivato in un momento particolare, però un bel segnale per tutti. Chiaramente devo continuare a lavorare, pensare a fare risultati e vincere. E' un campionato avvincente, come forse non lo è mai stato in questi ultimi anni. La zona alta è molto competitiva, così come nella zona media e quella bassa della classifica. È un bel segnale che il calcio italiano sta lanciando. Mi auguro che si continui così, a vedere belle partite, partite sempre aperte, dove può succedere di tutto. Credo che questo sia il miglior messaggio da dare”.