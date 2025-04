Parma, pessime notizie per Chivu: stagione finita per tre giocatori

La vittoria ottenuta contro la Juventus è stata un vero macigno a livello di importanza per il Parma di Christian Chivu, che ora può respirare e guardare con meno ansia alla classifica gialloblu ed anche alla prossima delicata sfida contro la Lazio. In casa gialloblu però si deve fare i conti con alcuni infortuni di rilievo.

Lo staff medico del club ducale, infatt, ieri ha comunicato che Adrian Bernabé ha riportato una lesione ai muscoli posteriori della coscia destra, stesso referto per Nahuel Estévez (anche per lui lesione ai muscoli posteriori della coscia destra). Poi Alessandro Vogliacco ha riportato una lesione a carico della coscia sinistra al retto femorale. Non è semplice capire al momento quando si rivedranno i tre in campo, ma è probabile che per tutti la stagione in corso sia finita anzitempo.