Ufficiale Parma, si ferma il gioiellino Bernabè: si teme lungo stop

"Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra"

Brutte notizie in casa Parma in merito alle condizioni fisiche di Adrian Bernabè. Il centrocampista, che si è infortunato durante la gara di lunedì contro il Genoa al Tardini, ha infatti riportato una lesione di alto grado al flessore. Questo il comunicato del club ducale: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra".

I tempi di recupero.

Difficile stabilire, almeno per il momento, quando il giocatore potrà tornare a disposizione di Fabio Pecchia, ma visto il grado alto della lesione non sarà un rientro a stretto giro di posta. La sosta aiuterà senza dubbio, ma il centrocampista potrebbe restare ai box per più di un mese.