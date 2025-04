"Passa la palla, nessuno è Messi!", Felix rimproverato al Maradona da un compagno

Il nervosismo e le difficoltà del Milan al Maradona contro il Napoli domenica sono state palesi. A confermarlo è stato anche un video inedito di Dazn che mostra un discorso, un confronto andato in scena tra i rossoneri Kyle Walker e Joao Felix, entrambi arrivati al Milan dal mercato di gennaio. Il tutto si verifica all'intervallo nel tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo. Il difensore inglese, nella sua lingua madre, dice al compagno: "Passa la palla. Non siamo Messi, passa la palla!". Un rimprovero sull'eccessivo egoismo esibito dal portoghese, una delle grandi delusioni del pianeta Milan. In campo per Leao dal 1' ha deluso tutti.

