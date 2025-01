Pasticcio Kolo Mouani: la Juve non può annunciarlo, Giuntoli infuriato col Psg

Un italiano dietro al caso Randal Kolo Muani. La Juventus, pur avendo già accolto l'attaccante francese, che ha svolto ieri le visite mediche di rito, non può tesserarlo perché il Paris Saint-Germain ha già raggiunto il limite di prestiti in base alle regole della FIFA. Mentre il club transalpino lavora alla soluzione della questione - e l'italiano Cher Ndour potrebbe aiutare i bianconeri - in Francia emergono anche interessanti retroscena.

Come prevedibile, Cristiano Giuntoli non avrebbe preso benissimo la notizia, anche perché non è certo compito della Juve avere contezza della situazione dei prestiti di un altro club. Secondo quanto riferito da L'Equipe, che parla di "rabbia fredda", il direttore sportivo della Juventus se la sarebbe presa con il PSG e soprattutto con il connazionale Pasquale Sensibile.

Ex direttore sportivo di diversi club italiani militanti nelle categorie minori, dal Trapani all'Alessandria, nonché dal Galatasaray, Sensibile è da dicembre 2022 nella dirigenza del Paris Saint-Germain. In Francia, l'italiano è il responsabile dei giocatori dati in prestito: quello che, in sostanza, avrebbe dovuto assicurarsi della possibilità di cedere Kolo Muani con questa formula. I sei giocatori attualmente in prestito dal PSG sono: Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Cher Ndour (Besiktas), Xavi Simons (RB Lipsia), Juan Bernat (Villarreal) e Renato Sanches (Benfica). I giocatori Under 21 non sono considerati dai regolamenti FIFA.