Paura a Udine: colpo tremendo alla testa per Maignan, esce in barella fra gli applausi

Attimi di grande paura e preoccupazione al BluEnergy Stadium al 53'. Il portiere francese del Milan Mike Maignan si è scontrato, durante un'azione di gioco, col compagno di squadra Alex Jimenez restando a terra apparentemente privo di sensi.

Immediato l'intervento dei sanitari, chiamati con eloquenti gesti dai giocatori in campo, con Maignan uscito dal campo in barella. All'uscita dal campo, il portiere è stato salutato da una pioggia di applausi dei tifosi presenti allo stadio che sono andati a coprire i pochissimi fischi piovuti al suo indirizzo. Immediata anche la sostituzione, con Sportiello in campo. Le condizioni di Maignan andranno valutate con cura e verrà trasportato in ospedale per ulteriori esami. Il francese dopo il duro scontro di gioco ha subito un trauma cranico.