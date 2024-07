Per Giuntoli dopo Di Lorenzo sfuma anche Calafiori? Sky: il Bologna preferisce l'Arsenal

Il futuro di Riccardo Calafiori potrebbe essere all'Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore del Bologna è sempre più vicino ai Gunners e nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca. I londinesi al momento sono dunque in pole per il centrale che ha fatto benissimo anche all'Europeo, nonostante il disastro azzurro.

Progetto, offerta e concorrenza di altri tre club.

A fare la differenza potrebbero esserci due fattori: da una parte il progetto che la società inglese ha messo di fronte al calciatore, dall'altra l'offerta, molto interessante sia per Calafiori che per il Bologna. L'Arsenal, come noto, non è comunque l'unico club interessato all'ex Roma e Basilea, anche se per il momento Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayer Leverkusen sono più indietro.

Juventus fuori dai giochi.

Nelle scorse settimane si era parlato a più riprese anche della possibilità che Riccardo Calafiori potesse proseguire la sua carriera alla Juventus ma è ormai da giorni che questa ipotesi sembra essere tramontata, visto che il Bologna non vorrebbe cedere il giocatore ai bianconeri e preferirebbe di gran lunga vederlo con una maglia di una squadra straniera, anche per non rinforzare dirette concorrenti nel campionato di Serie A.