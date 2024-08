Piaceva al Napoli, la rivelazione Gudmunsson verso la Fiorentina: c'è il sì del giocatore

Sono ore caldissime per il mercato della Fiorentina. Il nome forte resta quello di Tanner Tessmann del Venezia, centrocampista statunitense il cui intermediario italiano anche oggi si è visto al Viola Park per portare avanti le trattative. Per l'attacco il sogno resta quello legato ad Albert Gudmundsson. In queste ore sono andati in scena nuovi contatti fra la società viola ed il Genoa, con l'obiettivo di lavorare alla possibile quadra dell'operazione. Il tutto, sottolineiamo, resta legata alla sempre più probabile cessione di Nico Gonzalez, ambito da Atalanta e Juventus.+

Lo stesso islandese, racconta Sky Sport, si sarebbe detto attratto dal progetto Fiorentina ed il Grifone sta quindi ascoltando le idee del club di Rocco Commisso: Gudmundsson insomma pur non forzando in alcun modo la sua eventuale cessione, gradirebbe la destinazione toscana. I viola vorrebbero scendere al di sotto dei 30 milioni di euro di richiesta di partenza del club ligure, con la formula giusta che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni e possibile percentuale sulla futura rivendita.