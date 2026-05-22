Piaceva al Napoli, ma resterà al Como: il Como blinda un altro pupillo di Fabregas

vedi letture

La trattativa per il suo rinnovo di contratto è ben avviata e si sta definendo l'intesa finale per il prolungamento fino al 2030.

Uno dei segreti del Como in questi anni è stato senza dubbio Lucas Da Cunha, vero e proprio riferimento a centrocampo per Cesc Fabregas, che più volte ha spiegato di essersi innamorato di questo giocatore.

Finito nel mirino del Marsiglia a gennaio, il club lombardo ha rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro e ora sta per blindarlo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per il suo rinnovo di contratto è ben avviata e si sta definendo l'intesa finale per il prolungamento fino al 2030.