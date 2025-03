Piaceva Meret, ma l’Inter ha deciso: il prossimo anno si riparte da Sommer-Martinez

vedi letture

Gianluigi Donnarumma e non solo, sono stati fatti diversi nomi per la porta dell'Inter della prossima stagione. Si era parlato anche di Alex Meret, adesso vicino al rinnovo con il Napoli, e di Marco Carnesecchi dell'Atalanta, ma il nuovo portiere non pare una priorità in questo momento per i nerazzurri. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'Inter il prossimo anno dovrebbe ripartire dallo svizzero Yann Sommer e dallo spagnolo Josep Martinez.

Lo svizzero, nonostante l'età, dà le giuste garanzie anche per la scorsa stagione. Poi c'è Martinez, acquistato in estate dal Genoa era stato impiegato solo in Coppa Italia prima dell'infortunio di Sommer, quando chiamato in causa ha risposto presente sfoderando ottime prestazioni convincendo così l'Inter a confermare la coppia anche per il prossimo anno.