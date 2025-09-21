Pioli rivoluziona modulo e uomini dopo il ko col Napoli: le formazioni di Fiorentina-Como
Dopo il ko col Napoli la Fiorentina di Pioli torna in campo e lo fa di nuovo al Franchi. Alle ore 18 sfida contro il Como di Fabregas e di Nico Paz, che come sempre sarà osservato speciale della partita. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini; Piccoli, Kean.
A disposizione: Comuzzo, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gudmundsson, Lezzerini, Marì, Martinelli, Ndour, Parisi, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.
Allenatore: Pioli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Smolcic; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Sergi Roberto, Baturina, Perrone, Douvikas, Addai, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
